Защитник «Шанхая» — о победе над «Динамо»: нам урок не «качелить» игру, а держать 2:0

Защитник «Шанхайских Драконов» Владислав Валенцов прокомментировал победу в матче с московским «Динамо» (3:2).

— Обоюдно тяжёлая игра была, острые моменты сыпались и с одной, и с другой стороны. Хорошо, что мы использовали ошибки соперника в начале игры и дотерпели третий период. «Динамо» очень старалось забить, важно, что мы хорошо держались в меньшинстве.

— У «Шанхая» уже какая-то база делать счёт с разницей в одну шайбу, на тоненького.

— Да не, я бы не сказал, что это прям наша классика играть с разницей только в одну шайбу, просто хорошо шли 2:0, а дальше пришлось уже удерживать преимущество, потому что москвичи тоже не спали. Нам урок не «качелить» игру на будущее, а держать те же самые 2:0. Вообще такой счёт, как 3:2, говорит о том, что мы дожимаем соперника во благо своим очкам.

— Реализовали бы кучу вариантов в большинстве, не пришлось бы удерживать.

— Ну там, в московском клубе, тоже ребята работают так-то (смеётся). У них тоже было хорошее меньшинство. Вот в прошлых матчах у нас вообще по всем показателям было отличное большинство, только благодаря ему и выиграли. Другие клубы тоже нас хорошо разбирают и знают, кого надо прикрыть, — сказал Владислав Валенцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.