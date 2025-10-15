Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Очень редкий случай, один из тысячи». Главный арбитр КХЛ — о скандальном голе в матче СКА

«Очень редкий случай, один из тысячи». Главный арбитр КХЛ — о скандальном голе в матче СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов высказался о неверно засчитанной шайбе в матче СКА — «Автомобилист» (2:1). Судья видеоповторов не увидел, что шайба попала в ворота через дырку в сетке, и был отстранён от работы в КХЛ пожизненно. Этот гол стал победным в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Короткий (Бландизи, Педан) – 16:11 (5x5)     1:1 Волк (Черников, Малоросиянов) – 33:35 (5x5)     2:1 Педан (Хайруллин, Воробьёв) – 45:17 (5x5)    

«Данным арбитром был нарушен протокол принятия решений, то, чем он должен был заняться. Такие случаи у нас происходят. Слава богу, что очень‑очень редко, один из тысячи. Самое главное, что мы не скрываем свои ошибки, вышли в открытое пространство. Всегда будем говорить такие вещи и публиковать, это наш принципиальный подход и подход лиги.

Случай несистемный. И та работа, которая происходит после, и быстрый оперативный анализ позволяют говорить, что дальнейшие случаи не произойдут. Плюс мы будем модернизировать техническую часть этой истории. Знаем и понимаем, куда нам двигаться дальше», — сказал Анисимов в эфире программы «Все на Матч!».

Материалы по теме
«Судья отстранён пожизненно». Победного гола СКА не было, КХЛ уже признала ошибку!
Видео
«Судья отстранён пожизненно». Победного гола СКА не было, КХЛ уже признала ошибку!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android