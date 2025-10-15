«Очень редкий случай, один из тысячи». Главный арбитр КХЛ — о скандальном голе в матче СКА

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов высказался о неверно засчитанной шайбе в матче СКА — «Автомобилист» (2:1). Судья видеоповторов не увидел, что шайба попала в ворота через дырку в сетке, и был отстранён от работы в КХЛ пожизненно. Этот гол стал победным в матче.

«Данным арбитром был нарушен протокол принятия решений, то, чем он должен был заняться. Такие случаи у нас происходят. Слава богу, что очень‑очень редко, один из тысячи. Самое главное, что мы не скрываем свои ошибки, вышли в открытое пространство. Всегда будем говорить такие вещи и публиковать, это наш принципиальный подход и подход лиги.

Случай несистемный. И та работа, которая происходит после, и быстрый оперативный анализ позволяют говорить, что дальнейшие случаи не произойдут. Плюс мы будем модернизировать техническую часть этой истории. Знаем и понимаем, куда нам двигаться дальше», — сказал Анисимов в эфире программы «Все на Матч!».