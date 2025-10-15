«Анахайм» побил клубный рекорд посещаемости в матче с «Питтсбургом»

В ночь с 14 на 15 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на арене «Хонда-центр» (Анахайм, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:3. Посещаемость первого домашнего матча «Анахайма» побила все рекорды франшизы — 17 622 (102,6%) зрителей.

Предыдущий рекорд (17 610 зрителей) был поставлен в марте 2013 года на игре с «Чикаго Блэкхоукс».

В составе «Дакс» голами отметились Крис Крайдер (2), Каттер Готье и Дрю Хеллесон. Российский защитник Павел Минтюков оформил результативную передачу. В следующей встрече «Анахайм Дакс» встретится дома с «Каролиной Харрикейнз».