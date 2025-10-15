«Анахайм» побил клубный рекорд посещаемости в матче с «Питтсбургом»
В ночь с 14 на 15 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на арене «Хонда-центр» (Анахайм, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:3. Посещаемость первого домашнего матча «Анахайма» побила все рекорды франшизы — 17 622 (102,6%) зрителей.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 05:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Бразо (Ши, Малкин) – 01:03 0:2 Ракелль (Ши, Кросби) – 07:01 1:2 Крайдер (Карлссон, Гранлунд) – 09:42 (pp) 2:2 Готье (Минтюков, Сеннеке) – 19:25 3:2 Хеллесон (Крайдер) – 29:48 3:3 Манта (Кросби, Раст) – 37:01 4:3 Крайдер (Терри, Карлссон) – 58:33 (pp)
Предыдущий рекорд (17 610 зрителей) был поставлен в марте 2013 года на игре с «Чикаго Блэкхоукс».
В составе «Дакс» голами отметились Крис Крайдер (2), Каттер Готье и Дрю Хеллесон. Российский защитник Павел Минтюков оформил результативную передачу. В следующей встрече «Анахайм Дакс» встретится дома с «Каролиной Харрикейнз».
