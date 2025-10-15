Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Рейнджерс» отреагировал на антирекорд в истории НХЛ, установленный клубом

Капитан «Рейнджерс» отреагировал на антирекорд в истории НХЛ, установленный клубом
Комментарии

Капитан «Нью-Йорк Рейнджерс» Джей Ти Миллер призвал болельщиков не паниковать из-за трёх сухих поражений подряд в домашних матчах на старте сезона. Текущая безголевая домашняя серия ньюйоркцев составляет 180 минут — это антирекорд XXI века и антирекорд за всю историю лиги среди существующих клубов.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Фредерик (Капанен) – 30:22     0:2 Хенрик (Макдэвид, Манджапане) – 58:52    

«Прежде всего, давайте не будем слишком нагнетать. Это была лишь пятая игра сезона. В нашей игре есть много хорошего. Это уникальная ситуация, но давайте не будем раздувать из неё негатив до невероятных масштабов», — цитирует Миллера пресс-служба клуба.

«Рейнджерс» проиграли «Питтсбургу» (0:3), «Вашингтону» (0:1) и «Эдмонтону» (0:2).

Материалы по теме
Такого в истории НХЛ не было никогда! «Рейнджерс» установили невероятный антирекорд
Такого в истории НХЛ не было никогда! «Рейнджерс» установили невероятный антирекорд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android