Капитан «Рейнджерс» отреагировал на антирекорд в истории НХЛ, установленный клубом

Капитан «Нью-Йорк Рейнджерс» Джей Ти Миллер призвал болельщиков не паниковать из-за трёх сухих поражений подряд в домашних матчах на старте сезона. Текущая безголевая домашняя серия ньюйоркцев составляет 180 минут — это антирекорд XXI века и антирекорд за всю историю лиги среди существующих клубов.

«Прежде всего, давайте не будем слишком нагнетать. Это была лишь пятая игра сезона. В нашей игре есть много хорошего. Это уникальная ситуация, но давайте не будем раздувать из неё негатив до невероятных масштабов», — цитирует Миллера пресс-служба клуба.

«Рейнджерс» проиграли «Питтсбургу» (0:3), «Вашингтону» (0:1) и «Эдмонтону» (0:2).