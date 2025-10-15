Владислав Валенцов: иногда Галлан может «культурно напихать» в перерыве, но с уважением

Защитник «Шанхайских Драконов» Владислав Валенцов высказался о реакции главного тренера Жерара Галлана на неудачные действия подопечных.

— Второй период был не за «Драконами», как Галлан среагировал в перерыве?

— Очень спокойно объяснил, что кому делать в третьем периоде, чтобы достойно доиграть этот матч. Выходит, мы выполнили его установку, есть хорошее понимание тренерского штаба.

— Вас там по фамилиям чихвостят?

— Ой, слушай, когда как. Обычно это в общем формате, но если дела совсем плохо, то пару раз был разнос в раздевалке. Сначала в одной игре позитивно «напихали» нападающим, а в другой игре немного пострадали защитники (улыбается). Указывает на нашу кучку и говорит, кто, так сказать, облажался. На личности наш тренер не переходит, у нас максимальный респект в команде. И вообще команда суперская – все друг друга любим, следуем нашему лозунгу (указывает на стену). Никаких оправданий. Да и вообще, мы относимся к таким микросериям игр как к небольшому плей-офф. Это своеобразная проверка нам, тоже неплохой опыт, — сказал Владислав Валенцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.