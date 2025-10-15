«Я не знаю, плакать или смеяться». Зибанеджад высказался об антирекорде «Рейнджерс»
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад прокомментировал безголевую серию команды. Текущая безголевая домашняя серия ньюйоркцев составляет 180 минут — это антирекорд XXI века и антирекорд за всю историю лиги среди существующих клубов. «Рейнджерс» уступили «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 0:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Фредерик (Капанен) – 30:22 0:2 Хенрик (Макдэвид, Манджапане) – 58:52
«Я не знаю, плакать или смеяться. Сегодня мы дважды попали в перекладину, шайба пролетала рядом с линией ворот. Думаю, мы создаём достаточно опасных моментов, но не забиваем», – цитирует Зибанеджада пресс-служба клуба.
«Рейнджерс» проиграли домашние матчи «Питтсбургу» (0:3), «Вашингтону» (0:1) и «Эдмонтону» (0:2).
