«Я не знаю, плакать или смеяться». Зибанеджад высказался об антирекорде «Рейнджерс»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад прокомментировал безголевую серию команды. Текущая безголевая домашняя серия ньюйоркцев составляет 180 минут — это антирекорд XXI века и антирекорд за всю историю лиги среди существующих клубов. «Рейнджерс» уступили «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 0:2.

«Я не знаю, плакать или смеяться. Сегодня мы дважды попали в перекладину, шайба пролетала рядом с линией ворот. Думаю, мы создаём достаточно опасных моментов, но не забиваем», – цитирует Зибанеджада пресс-служба клуба.

«Рейнджерс» проиграли домашние матчи «Питтсбургу» (0:3), «Вашингтону» (0:1) и «Эдмонтону» (0:2).