«Ничего критичного не вижу». Дементьев — о слабых результатах ЦСКА в текущем сезоне КХЛ

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев высказался о неудачном выступлении ЦСКА в текущем сезоне под руководством Игоря Никитина. Армейцы проиграли семь из последних 10 матчей.

«Ничего критичного в стольких поражениях я не вижу, потому что играть 68 матчей [в регулярке]. Я просто спокойно отнесусь к тому, что ЦСКА может 10–15 следующих игр выиграть без каких-либо проблем. Очень хороший состав хоккеистов подобран. Поэтому здесь вопрос только удачи, ответственности и физической формы.

Если Никитин говорит о кризисе, значит, он имеет представление о внутреннем состоянии игроков и их отношении к своему делу. Опять же, если тренер знает, в чём заключается проблема, то это уже большое дело. Тем более если этот человек выиграл Кубок Гагарина», — цитирует Дементьева «Сетевое издание СП».