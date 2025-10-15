Защитник «Шанхая» — о победе над «Динамо»: круто, что команда в перерыве услышала тренера

Защитник «Шанхайских Драконов» Уилл Райлли прокомментировал победу над московским «Динамо» (3:2) и оценил дебют в КХЛ нападающего Кевина Лабанка, отметившегося результативной передачей.

— Уилл, сегодня у защитников было много работы.

— Не без этого. Сегодня была очень крутая игра, я бы сказал, одна из лучших за долгое время. Несмотря на то что было тяжело, есть какое-то внутреннее удовлетворение, что мы смогли побороть такого соперника. Я бы сказал, что мы очень просели во втором периоде, и так круто понимать, что команда в перерыве услышала, что хотел от нас тренер, и смогла исправить ситуацию в третьем периоде.

— Сегодня в команде был дебютант. Быстро влился в команду.

— Да, сегодня Кевин с ходу сделал гол с Поппи [Никита Попугаев], значит, хорошо наиграли на тренировках. Возможно, могло быть больше голов, но «Динамо» сегодня играло очень хорошо в меньшинстве, шайба отскакивала в их пользу, когда у нас был шанс реализовывать моменты. Теперь перед нами задача ещё раз с ними сыграть, потому что уже единожды проигравший соперник может быть серьёзной угрозой второй раз подряд, — сказал Уилл Райлли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.