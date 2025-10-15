Скидки
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
19:00 Мск
Майк Салливан высказался о рекордной безголевой домашней серии «Рейнджерс»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан высказался об отсутствии голов команды в трёх домашних матчах подряд. «Рейнджерс» проиграли «Питтсбургу» (0:3), «Вашингтону» (0:1) и «Эдмонтону» (0:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Фредерик (Капанен) – 30:22     0:2 Хенрик (Макдэвид, Манджапане) – 58:52    

«Если мы продолжим создавать качественные моменты такими же темпами, то начнём забивать. Наши игроки очень талантливы. Просто сейчас у нас есть сложности с голами», – цитирует Салливана пресс-служба клуба.

Текущая безголевая домашняя серия ньюйоркцев составляет 180 минут — это антирекорд XXI века и антирекорд за всю историю лиги среди существующих клубов. В следующем домашнем матче «Рейнджерс» сыграют с «Миннесотой Уайлд» в ночь на 21 октября.

