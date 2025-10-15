Майк Салливан высказался о рекордной безголевой домашней серии «Рейнджерс»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан высказался об отсутствии голов команды в трёх домашних матчах подряд. «Рейнджерс» проиграли «Питтсбургу» (0:3), «Вашингтону» (0:1) и «Эдмонтону» (0:2).

«Если мы продолжим создавать качественные моменты такими же темпами, то начнём забивать. Наши игроки очень талантливы. Просто сейчас у нас есть сложности с голами», – цитирует Салливана пресс-служба клуба.

Текущая безголевая домашняя серия ньюйоркцев составляет 180 минут — это антирекорд XXI века и антирекорд за всю историю лиги среди существующих клубов. В следующем домашнем матче «Рейнджерс» сыграют с «Миннесотой Уайлд» в ночь на 21 октября.