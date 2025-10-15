Скидки
Хоккей

Дементьев: чтобы ЦСКА стал коллективом, Никитину нужно больше времени

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев заявил, что для сплочения и налаживания командной игры тренерскому штабу ЦСКА под руководством Игоря Никитина понадобится некоторое время. Армейцы проиграли семь из последних 10 матчей и на данный момент занимают девятое место в таблице Западной конференции КХЛ.

«Одним из главных вопросов залога успеха результатов команды является сплочённость коллектива, которая складывается годами. ЦСКА полтора года назад начал очень серьёзную перестройку своего состава. Пришло достаточное количество интересных хоккеистов, но, чтобы они стали коллективом, нужно больше времени», — цитирует Дементьева «Сетевое издание СП».

Матч «Локомотив» — ЦСКА 15 октября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
