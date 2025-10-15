Скидки
«Он не должен был говорить это». Протас о словах про него от одноклубника по «Вашингтону»

«Он не должен был говорить это». Протас о словах про него от одноклубника по «Вашингтону»
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас отреагировал на слова одноклубника Райана Леонарда, заявившего, что белорусский хоккеист сделан в лаборатории и является лучшим игроком НХЛ.

«Господи, он не должен был говорить это (улыбается). Я просто делаю свою работу и стараюсь внести вклад в командую победу. Всегда здорово, когда команда побеждает. Это привносит позитив в раздевалку и задаёт хорошее настроение ребятам в команде», — цитирует Протаса пресс-служба клуба.

В четырёх матчах нового сезона НХЛ Протас забил три гола и сделал две результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на его счету 249 игр, в которых он забил 46 голов и сделал 78 результативных передач.

