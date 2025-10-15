Скидки
Шуми Бабаев: агент — это помощник по жизни, у него нет задачи лезть в дела команды

Шуми Бабаев: агент — это помощник по жизни, у него нет задачи лезть в дела команды
Комментарии

Известный агент Шуми Бабаев оценил роль спортивных агентов для хоккеистов и заявил, что добросовестный специалист никогда не будет лезть во внутренние дела команды.

«Добросовестный агент – это своего рода помощник по жизни. Это тот человек, который находит команду для игрока и после подписания им контракта с клубом следит за условиями контракта. У агента нет задачи лезть во внутренние дела команды, тренерские дела, и агенты в большей части этого и не делают. Основная задача – это поиск команды, отслеживание выполнения условий контракта и исправление ситуации в плане обмена, поиска другой команды. За другое агенту не платят, и это уже отдельно работа каждого агента», – цитирует Бабаева ТАСС.

Комментарии
