«Спартак» проиграл «Амуру», пропустив решающую шайбу за 15 секунд до конца матча

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и «Спартаком». Победу одержали хозяева со счётом 4:3.

Дублем в составе «Амура» отметился нападающий Игнат Коротких. Ещё одну шайбу за дальневосточный клуб забросил Кирилл Слепец. Голы за «Спартак» забили Адам Ружичка, Александр Беляев и Лукас Локхарт, сравнявший счёт за минуту до конца третьего периода. «Амур» вырвал победу за 15 секунд до конца третьего периода благодаря голу Сергея Дубакина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Спартак» прервал свою серию из двух побед. «Амур» одержал третью победу кряду. В следующем матче «Спартак» сыграет с «Адмиралом» 17 октября во Владивостоке. «Амур» следующую игру проведёт на домашней арене с тольяттинской «Ладой».