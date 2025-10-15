Скидки
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Хоккей Новости

Амур — Спартак, результат матча 15 октября 2025 года, счет 4:3, КХЛ 2025/2026

«Спартак» проиграл «Амуру», пропустив решающую шайбу за 15 секунд до конца матча
В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и «Спартаком». Победу одержали хозяева со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2025, среда. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 3
Спартак
Москва
1:0 Слепец (Шварёв) – 10:43 (5x5)     1:1 Ружичка (Тодд, Миронов) – 24:28 (5x5)     2:1 Коротких (Балдаев, Лихачёв) – 28:55 (5x5)     3:1 Коротких (Дубакин, Евсеев) – 46:43 (5x4)     3:2 Беляев (Рубцов, Порядин) – 52:08 (5x4)     3:3 Локхарт (Ярош, Вишневский) – 58:50 (5x5)     4:3 Дубакин (Коротких) – 59:45 (5x5)    

Дублем в составе «Амура» отметился нападающий Игнат Коротких. Ещё одну шайбу за дальневосточный клуб забросил Кирилл Слепец. Голы за «Спартак» забили Адам Ружичка, Александр Беляев и Лукас Локхарт, сравнявший счёт за минуту до конца третьего периода. «Амур» вырвал победу за 15 секунд до конца третьего периода благодаря голу Сергея Дубакина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Спартак» прервал свою серию из двух побед. «Амур» одержал третью победу кряду. В следующем матче «Спартак» сыграет с «Адмиралом» 17 октября во Владивостоке. «Амур» следующую игру проведёт на домашней арене с тольяттинской «Ладой».

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

