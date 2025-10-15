Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Роман Ротенберг ответил на вопрос, хочет ли он вернуть Александра Овечкина в «Динамо»

Роман Ротенберг ответил на вопрос, хочет ли он вернуть Александра Овечкина в «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг заявил, что хочет вернуть в московское «Динамо» воспитанника клуба Александра Овечкина. У россиянина остался последний год по контракту с «Вашингтон Кэпиталз».

«Все мы хотим увидеть Сашу в России. В игре на «ВТБ Арене». Но мы не можем решать за него. Со своей стороны мы все «за» двумя руками», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

40-летний российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог забить гол в четвёртом матче со старта сезона подряд. В ночь с 14 на 15 октября мск Овечкин не забросил шайб в игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 OT), ранее он не отличался в матчах с «Бостон Брюинз» (1:3), «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:0). Овечкин повторил личный антирекорд в стартовых матчах сезона НХЛ.

Материалы по теме
Овечкин станет лучшим снайпером в истории хоккея! Какие рекорды он побьёт в новом сезоне?
Овечкин станет лучшим снайпером в истории хоккея! Какие рекорды он побьёт в новом сезоне?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android