Роман Ротенберг ответил на вопрос, хочет ли он вернуть Александра Овечкина в «Динамо»

Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг заявил, что хочет вернуть в московское «Динамо» воспитанника клуба Александра Овечкина. У россиянина остался последний год по контракту с «Вашингтон Кэпиталз».

«Все мы хотим увидеть Сашу в России. В игре на «ВТБ Арене». Но мы не можем решать за него. Со своей стороны мы все «за» двумя руками», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

40-летний российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог забить гол в четвёртом матче со старта сезона подряд. В ночь с 14 на 15 октября мск Овечкин не забросил шайб в игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 OT), ранее он не отличался в матчах с «Бостон Брюинз» (1:3), «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:0). Овечкин повторил личный антирекорд в стартовых матчах сезона НХЛ.