Хоккей Новости

«В наше время ничего не должно огорчать». Ротенберг — о неучастии сборной легионеров в КПК

Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг высказался о неучастии сборной легионеров КХЛ в предстоящем Кубке Первого канала, который пройдёт в Новосибирске с 11 по 14 декабря.

«В наше время ничего не должно огорчать. И вас тоже. Всё должно быть через позитив. Для меня было большей частью сыграть против команды Железного Майка. Огромная честь. Мы с ним и сейчас на связи. Он нам помогает. Мы победили сильнейшую команду из лучших легионеров лиги под руководством одного из лучших тренеров в истории Канады. Что касается их неучастия теперь, то это вопрос не ко мне. Мы были бы рады сыграть», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

На Кубке Первого канала — 2025 сыграют три команды: «Россия 25», сборные Беларуси и Казахстана.

