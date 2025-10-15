Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Восемь очков Гутика и Старкова помогли «Адмиралу» разгромить «Ладу»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и тольяттинской «Ладой». Победу одержали хозяева со счётом 6:1.

Дублем и двумя результативными передачами в составе «Адмирала» отметился нападающий Даниил Гутик. Ещё один дубль и две передачи на свой счёт записал Степан Старков. По шайбе забросили Кайл Олсон и Либор Шулак. Единственный гол «Лады» забил Андрей Обидин.

«Адмирал» одержал третью победу подряд и во второй раз в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги обыграл тольяттинскую «Ладу». В следующем матче дальневосточный клуб сыграет со «Спартаком».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.