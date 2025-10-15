Восемь очков Гутика и Старкова помогли «Адмиралу» разгромить «Ладу»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и тольяттинской «Ладой». Победу одержали хозяева со счётом 6:1.
Дублем и двумя результативными передачами в составе «Адмирала» отметился нападающий Даниил Гутик. Ещё один дубль и две передачи на свой счёт записал Степан Старков. По шайбе забросили Кайл Олсон и Либор Шулак. Единственный гол «Лады» забил Андрей Обидин.
«Адмирал» одержал третью победу подряд и во второй раз в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги обыграл тольяттинскую «Ладу». В следующем матче дальневосточный клуб сыграет со «Спартаком».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 15 октября 2025
-
15:35
-
15:25
-
15:00
-
14:51
-
14:49
-
14:47
-
14:37
-
14:31
-
14:29
-
14:17
-
14:10
-
13:40
-
13:20
-
12:55
-
12:35
-
12:15
-
11:50
-
11:30
-
11:10
-
10:50
-
10:45
-
10:30
-
10:20
-
09:55
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
08:58
-
08:47
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:10
-
07:38
-
07:25