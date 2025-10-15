Скидки
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
19:00 Мск
Адмирал — Лада, результат матча 15 октября 2025 года, счет 6:1, КХЛ 2025/2026

Восемь очков Гутика и Старкова помогли «Адмиралу» разгромить «Ладу»
Аудио-версия:
Комментарии

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и тольяттинской «Ладой». Победу одержали хозяева со счётом 6:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2025, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
6 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Гутик (Шэн, Старков) – 07:08 (5x5)     2:0 Старков (Гутик, Шэн) – 11:40 (5x4)     2:1 Обидин (Башкиров, Земчёнок) – 27:48 (5x5)     3:1 Олсон (Гераськин, Педан) – 38:59 (5x5)     4:1 Шулак (Гераськин, Кошелев) – 41:21 (5x4)     5:1 Гутик (Шэн, Старков) – 43:51 (5x4)     6:1 Старков (Гутик, Солянников) – 56:12 (5x4)    

Дублем и двумя результативными передачами в составе «Адмирала» отметился нападающий Даниил Гутик. Ещё один дубль и две передачи на свой счёт записал Степан Старков. По шайбе забросили Кайл Олсон и Либор Шулак. Единственный гол «Лады» забил Андрей Обидин.

«Адмирал» одержал третью победу подряд и во второй раз в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги обыграл тольяттинскую «Ладу». В следующем матче дальневосточный клуб сыграет со «Спартаком».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии
