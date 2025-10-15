Стал известен расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала по хоккею

Стал известен расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала по хоккею. Его опубликовала пресс-служба Федерации хоккея России. Турнир пройдёт с 11 по 14 декабря в Новосибирске. На Кубке Первого канала — 2025 сыграют три команды: «Россия 25», сборные Беларуси и Казахстана.

Фото: ФХР

Континентальная хоккейная лига и Федерация хоккея России приняли совместное решение о том, что сборная мира КХЛ не примет участия в ближайшем Кубке Первого канала, который состоится в декабре 2025 года в Новосибирске.

На Кубке Первого канала 2024 года сборная мира КХЛ одержала одну победу в трёх матчах, обыграв сборную Казахстана со счётом 3:1. На турнире сборная мира КХЛ заняла третье место.