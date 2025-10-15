Скидки
Хоккей

Стал известен расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала по хоккею

Стал известен расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала по хоккею


Стал известен расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала по хоккею. Его опубликовала пресс-служба Федерации хоккея России. Турнир пройдёт с 11 по 14 декабря в Новосибирске. На Кубке Первого канала — 2025 сыграют три команды: «Россия 25», сборные Беларуси и Казахстана.

Фото: ФХР

Континентальная хоккейная лига и Федерация хоккея России приняли совместное решение о том, что сборная мира КХЛ не примет участия в ближайшем Кубке Первого канала, который состоится в декабре 2025 года в Новосибирске.

На Кубке Первого канала 2024 года сборная мира КХЛ одержала одну победу в трёх матчах, обыграв сборную Казахстана со счётом 3:1. На турнире сборная мира КХЛ заняла третье место.

