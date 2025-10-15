«Всё зависит от наших лидеров — Путина и Трампа». Ротенберг о возможном участии США в КПК

Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг высказался о возможности участия сборной США в Кубке Первого канала по хоккею.

— Роман Борисович, вы в сентябре говорили, что ведёте переговоры с американской стороной по поводу их участия в Кубке Первого канала. Какими были эти переговоры? Насколько реально их участие, хотя бы молодёжной команды?

— Это абсолютно реально, но надо просто чуть больше времени. Как правильно сказал Умар Назарович Кремлёв, здесь всё зависит от наших лидеров, Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа. В этой ситуации мы со своей стороны внутри делаем всё возможное. И, как я сказал ещё до этого, смотрим не только на Кубок Первого канала, но на отдельные матчи, детские турниры, следж-хоккей, женский хоккей, массовый и любительский. Обязательно организуем матчи в рамках этих направлений и сообщим об этом в ближайшее время. Это можно сделать и до Кубка Первого канала, всё абсолютно возможно, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

На Кубке Первого канала — 2025 сыграют три команды: «Россия 25», сборные Беларуси и Казахстана.