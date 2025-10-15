Кремлёв — о возвращении России: Бах — ничтожество. Всё могут решить только Путин и Трамп

Глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв ответил на вопрос, что нужно сделать сборной России по хоккею, чтобы вернуться на международный уровень под своим флагом и гимном, как это сделано в боксе.

«Главное — ничего не бояться. К сожалению, в нынешней ситуации наши спортивные функционеры и федерации, скажем так, недоработали. Иначе я это не могу оценить. Мне тоже было много предложений, что ты можешь дальше пойти, какие‑то посты занять. Кто‑то делает ради своего блага и выгоды. А кто‑то пришёл защищать интересы спортсменов. В уставе написано, что они не должны страдать от чиновников. Ведь кто такие спортивные чиновники? Только обслуживающий персонал. Мы должны создавать условия. Мы не хозяева спортсменов. Вот что должно занимать умы — как сделать спортсменам лучше подготовку, чтобы они выступали на международном уровне.

Что такое МОК? Это просто общественная организация. Не надо к ним относиться как к боссам. Они существуют благодаря странам. Олимпиада проходит раз в четыре года, и все страны предоставляют туда спортсменов. Но мы помним Игры доброй воли, например. Так что могут быть и другие турниры. Мы им даём спортсменов, а они нам: «Приезжайте без флага и гимна». Но ведь они существуют за счёт нас. Это мы приходим как спонсоры. Они на нас зарабатывают деньги. И смотрите, какие зарплаты у этих чиновников. Так что им голову надо привести в порядок, показать им своё место. Кто хочет не пускать наших спортсменов — надо им сказать, что они изгои общества.

Нужно выступать в роли миротворцев, что спорт объединяет страны, даёт человеку хорошее счастье, здоровье. Если ты занимаешься спортом, то тебе не нужны ни больницы, ни аптеки. И не надо бояться международных функционеров. Они нам не боссы. Это общественное движение, которое содержится за счёт наших спортсменов. Томас Бах — я изначально говорил, что он изгой общества. Он там обижался на меня, жалобы писал, что я его оскорбляю. Он не человек, а ничтожество. Вся его команда.

Я вам напомню, что Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе. Это Америка. Если сблизятся наши национальные лидеры — Путин и Трамп — то наши спортсмены поедут со своими флагами и гимном. Только два человека могут всё решить. Остальные люди в МОК — это марионетки», — передаёт слова Кремлёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.