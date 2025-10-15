«Поздравил в семь утра с заброшенной шайбой». Ротенберг — об успехах Демидова в НХЛ

Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг заявил, что находится на связи с бывшим нападающим СКА Иваном Демидовым, выступающим в НХЛ за «Монреаль Канадиенс». Хоккеист отметился первой заброшенной шайбой в текущем сезоне в ворота «Сиэтл Кракен» (5:4 ОТ).
«Детский тренер Вани Демидова, Павел Левашов, как раз работает у нас в детско-юношеской школе «Красная Машина-Юниор». Мы с Ваней постоянно на связи. Сегодня встал рано, в семь утра общался с Ваней. Поздравил с забитой шайбой, он сыграл здорово, может, ещё лучше. Обсудили с ним, как у него обстоят дела. Молодец, всегда на связи, всегда спрашивает, хочет развиваться. Говорили и про детей, Ваня сказал, что готов сам участвовать, ролики присылать, мотивировать наших детишек, что для нас замечательно, по возрасту он очень подходит для детишек. Для них мечта — получить советы от Вани, очень рады, что он успешно сыграл, но это всего лишь одна игра, пожелаем ему удачи, самая важная встреча следующая», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.
