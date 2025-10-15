Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Поздравил в семь утра с заброшенной шайбой». Ротенберг — об успехах Демидова в НХЛ

«Поздравил в семь утра с заброшенной шайбой». Ротенберг — об успехах Демидова в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг заявил, что находится на связи с бывшим нападающим СКА Иваном Демидовым, выступающим в НХЛ за «Монреаль Канадиенс». Хоккеист отметился первой заброшенной шайбой в текущем сезоне в ворота «Сиэтл Кракен» (5:4 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 4
ОТ
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Ньюхук (Демидов, Каррье) – 04:37     1:1 Шварц (Райт, Данн) – 23:33 (pp)     2:1 Кофилд – 27:12     2:2 Нюман (Картье, Годро) – 37:52     3:2 Дак (Добсон, Мэтисон) – 41:12     3:3 Олексяк (Макканн, Махура) – 44:48     3:4 Макканн (Монтур, Линдгрен) – 47:56     4:4 Демидов (Лайне, Галлахер) – 57:19     5:4 Кофилд (Хатсон, Судзуки) – 63:25    

«Детский тренер Вани Демидова, Павел Левашов, как раз работает у нас в детско-юношеской школе «Красная Машина-Юниор». Мы с Ваней постоянно на связи. Сегодня встал рано, в семь утра общался с Ваней. Поздравил с забитой шайбой, он сыграл здорово, может, ещё лучше. Обсудили с ним, как у него обстоят дела. Молодец, всегда на связи, всегда спрашивает, хочет развиваться. Говорили и про детей, Ваня сказал, что готов сам участвовать, ролики присылать, мотивировать наших детишек, что для нас замечательно, по возрасту он очень подходит для детишек. Для них мечта — получить советы от Вани, очень рады, что он успешно сыграл, но это всего лишь одна игра, пожелаем ему удачи, самая важная встреча следующая», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Материалы по теме
Магия Демидова в действии! Забил спасительный гол и привёл фанатов «Монреаля» в восторг
Магия Демидова в действии! Забил спасительный гол и привёл фанатов «Монреаля» в восторг
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android