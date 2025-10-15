Скидки
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
19:00 Мск
Локомотив — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 19:00 мск

«Локомотив» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 19:00 мск
Комментарии

Сегодня, 15 октября, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
ЦСКА
Москва
Это будет вторая встреча команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. В первом матче ярославский «Локомотив» уверенно обыграл ЦСКА в Москве со счётом 5:1. Это будет первый матч для главного тренера ЦСКА Игоря Никитина с бывшей командой в Ярославле.

Матч «Локомотив» — ЦСКА 15 октября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
Уже сегодня ЦСКА может выпасть из зоны плей-офф. Что творится с командой Никитина?
