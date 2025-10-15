Ротенберг — о приглашении игроков НХЛ: пока не можем позволить, это огромные бюджеты

Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг высказался о возможных матчах между российской сборной и сборной игроков НХЛ.

— В прошлом году на матчи сборной «Россия 25» приезжали представители руководства турецкой федерации хоккея. В Новогорске тренировались хоккеисты из Сербии, арабских стран. Как идут переговоры [по проведению матчей] с этими странами?

— Процесс переговоров идёт ежедневно. В первую очередь хотим начать с детско-юношеского хоккея, хотим организовать турнир, смотрим, где это лучше сделать: в Стамбуле, Абу-Даби, Москве, Сочи. Вместе обсудить какие-то ещё варианты. Участниками будут все желающие. Также обязательно проведём переговоры и пригласим команды из США и Канады. Пригласим обязательно наших друзей из Беларуси и Казахстана — это те друзья, братья, на которых можем опираться. Замечательно развивается детский хоккей в Беларуси и Казахстане, мы с ними на связи. В ближайшее время мы проведём такой турнир. Если будет желание собрать команду из игроков АХЛ, обязательно соберём эту команду здесь. Говорю как тренер «России 25», что можем участвовать в любой такой игре. Участие игроков НХЛ пока не можем позволить, это огромные бюджеты, мы говорим про $ 1 млрд, то есть общая сумма контрактов игроков НХЛ составляет примерно $ 1 млрд, мы это считали, когда был локаут. Всегда во главу угла ставится экономика, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.