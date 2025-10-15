СКА — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 15 октября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным СКА и нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 октября 2025, среда. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет первая встреча команд из двух запланированных в текущем сезоне. «Нефтехимик» на данный момент идёт на пятиматчевой серии поражений. СКА прервал серию из пяти поражений, одолев «Автомобилист» в прошлом матче со счётом 2:1. После встречи КХЛ подтвердила, что победный гол петербургского клуба был ошибочно засчитан.

СКА занимает восьмое место на Западе КХЛ, «Нефтехимик» — шестой на Востоке.