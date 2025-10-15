«Повезло на один раз больше». Главный тренер «Амура» — о победе над «Спартаком»
Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк прокомментировал победный матч с московским «Спартаком» (4:3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2025, среда. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 3
Спартак
Москва
1:0 Слепец (Шварёв) – 10:43 (5x5) 1:1 Ружичка (Тодд, Миронов) – 24:28 (5x5) 2:1 Коротких (Балдаев, Лихачёв) – 28:55 (5x5) 3:1 Коротких (Дубакин, Евсеев) – 46:43 (5x4) 3:2 Беляев (Рубцов, Порядин) – 52:08 (5x4) 3:3 Локхарт (Мальцев, Ярош) – 58:50 (6x5) 4:3 Дубакин (Коротких) – 59:45 (5x5)
«Очень хороший, тяжёлый матч. «Спартак» — очень сильный соперник. Не давал нам расслабиться ни на секунду. Чувствовалось на скамейке и льду, только чуть отпустили игру, момент — и гол. Держали нас в тонусе, и нам сегодня повезло на один раз больше», — приводит слова Гальченюка официальный сайт «Амура».
«Спартак» прервал свою серию из двух побед. «Амур» одержал третью победу кряду. В следующем матче «Спартак» сыграет с «Адмиралом» 17 октября во Владивостоке. «Амур» следующую игру проведёт на домашней арене с тольяттинской «Ладой».
