«Повезло на один раз больше». Главный тренер «Амура» — о победе над «Спартаком»

Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк прокомментировал победный матч с московским «Спартаком» (4:3).

«Очень хороший, тяжёлый матч. «Спартак» — очень сильный соперник. Не давал нам расслабиться ни на секунду. Чувствовалось на скамейке и льду, только чуть отпустили игру, момент — и гол. Держали нас в тонусе, и нам сегодня повезло на один раз больше», — приводит слова Гальченюка официальный сайт «Амура».

«Спартак» прервал свою серию из двух побед. «Амур» одержал третью победу кряду. В следующем матче «Спартак» сыграет с «Адмиралом» 17 октября во Владивостоке. «Амур» следующую игру проведёт на домашней арене с тольяттинской «Ладой».