Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
19:00 Мск
«Повезло на один раз больше». Главный тренер «Амура» — о победе над «Спартаком»

Главный тренер «Амура» Александр Гальченюк прокомментировал победный матч с московским «Спартаком» (4:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2025, среда. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 3
Спартак
Москва
1:0 Слепец (Шварёв) – 10:43 (5x5)     1:1 Ружичка (Тодд, Миронов) – 24:28 (5x5)     2:1 Коротких (Балдаев, Лихачёв) – 28:55 (5x5)     3:1 Коротких (Дубакин, Евсеев) – 46:43 (5x4)     3:2 Беляев (Рубцов, Порядин) – 52:08 (5x4)     3:3 Локхарт (Мальцев, Ярош) – 58:50 (6x5)     4:3 Дубакин (Коротких) – 59:45 (5x5)    

«Очень хороший, тяжёлый матч. «Спартак» — очень сильный соперник. Не давал нам расслабиться ни на секунду. Чувствовалось на скамейке и льду, только чуть отпустили игру, момент — и гол. Держали нас в тонусе, и нам сегодня повезло на один раз больше», — приводит слова Гальченюка официальный сайт «Амура».

«Спартак» прервал свою серию из двух побед. «Амур» одержал третью победу кряду. В следующем матче «Спартак» сыграет с «Адмиралом» 17 октября во Владивостоке. «Амур» следующую игру проведёт на домашней арене с тольяттинской «Ладой».

