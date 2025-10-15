Скидки
Нападающий «Барыса» Николишин прошёл процедуру списка отказов и отправлен в ХК «Номад»

Нападающий «Барыса» Николишин прошёл процедуру списка отказов и отправлен в ХК «Номад»
Нападающий «Барыса» Иван Николишин прошёл процедуру списка отказов и отправлен в фарм-клуб казахстанского клуба ХК «Номад». Об этом сообщает пресс-служба астанинской команды.

«Иван Николишин прошёл процедуру отказов КХЛ. По истечении 48 часов ни один клуб не забрал игрока себе, в связи с этим согласно правовому регламенту КХЛ нападающий направлен в фарм-команду «Номад», — сказано в сообщении «Барыса».

Минувший сезон 29-летний форвард начинал в омском «Авангарде», за который провёл 11 матчей и отметился лишь одной результативной передачей при показателе полезности «-2». По ходу сезона нападающий перешёл в «Барыс». В составе казахстанского клуба на счету Николишина 51 игра и 11 (4+7) очков. Всего в КХЛ Иван сыграл 336 встреч, в которых набрал 133 очка.

