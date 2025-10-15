Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей НХЛ на 16 октября 2025 года

Расписание матчей НХЛ на 16 октября 2025 года
Комментарии

В ночь на 16 октября продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей НХЛ на 16 октября 2025 года (время московское):

2:00. «Детройт Ред Уингз» – «Флорида Пантерз»;
2:00. «Баффало Сэйбрз» – «Оттава Сенаторз»;
4:30. «Сент-Луис Блюз» – «Чикаго Блэкхоукс»;
4:30. «Юта Мамонт» – «Калгари Флэймз».

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с семью очками после четырёх матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая шесть очков после трёх встреч.

Календарь НХЛ
Таблица НХЛ
Материалы по теме
Нестареющий Сид! Кросби обогнал легенду и вошёл в топ-9 ассистентов за всю историю НХЛ
Нестареющий Сид! Кросби обогнал легенду и вошёл в топ-9 ассистентов за всю историю НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android