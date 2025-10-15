Расписание матчей НХЛ на 16 октября 2025 года

В ночь на 16 октября продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей НХЛ на 16 октября 2025 года (время московское):

2:00. «Детройт Ред Уингз» – «Флорида Пантерз»;

2:00. «Баффало Сэйбрз» – «Оттава Сенаторз»;

4:30. «Сент-Луис Блюз» – «Чикаго Блэкхоукс»;

4:30. «Юта Мамонт» – «Калгари Флэймз».

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с семью очками после четырёх матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая шесть очков после трёх встреч.