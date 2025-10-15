Скидки
«Это было бы воплощением мечты». Стэмкос — о попадании в сборную Канады на Олимпиаду

«Это было бы воплощением мечты». Стэмкос — о попадании в сборную Канады на Олимпиаду
Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Стивен Стэмкос высказался о возможности попасть в состав сборной Канады на Олимпийские игры — 2026.

«Олимпийские игры — это единственное, куда я не смог попасть. Только посмотрите, какие таланты есть в Канаде. Я не могу жаловаться на то, что не получил приглашения [в тренировочный лагерь сборной] из-за сезона, который у меня был в прошлом году. Я хочу выйти на лёд и сыграть лучше, чем в прошлом году. Если это удастся, то отлично, потому что попадание в сборную на Олимпиаду было бы воплощением мечты», — цитирует Стэмкоса Sportsnet.

Отметим, что Стэмкос является двукратным обладателем Кубка Стэнли. В Олимпийских играх 35-летний форвард ни разу участия не принимал.

