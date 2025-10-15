Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы быстро играем, похоже на «Эдмонтон» или на «Торонто». Менелл — о стиле СКА

«Мы быстро играем, похоже на «Эдмонтон» или на «Торонто». Менелл — о стиле СКА
Комментарии

Защитник СКА Бреннан Менелл рассказал о стиле игры армейского клуба в нынешнем сезоне КХЛ.

«Мы быстро играем, нам нравится играть в пас. Похоже, наверное, на «Эдмонтон» или на «Торонто». Мне нравится, как они играют. У них очень техничные хоккеисты, которые очень быстро играют. Кто в СКА тогда Коннор Макдэвид? Матвей Короткий — очень талантливый молодой парень, он впечатляет меня своей игрой. Он умеет кататься, отдавать передачи, забрасывать шайбы. Сейчас он молод, но в будущем может очень классным хоккеистом», — приводит слова Менелла Metaratings.

После 14 проведённых матчей СКА находится на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 15 очков.

Материалы по теме
«Очень редкий случай, один из тысячи». Главный арбитр КХЛ — о скандальном голе в матче СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android