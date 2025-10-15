«Мы быстро играем, похоже на «Эдмонтон» или на «Торонто». Менелл — о стиле СКА

Защитник СКА Бреннан Менелл рассказал о стиле игры армейского клуба в нынешнем сезоне КХЛ.

«Мы быстро играем, нам нравится играть в пас. Похоже, наверное, на «Эдмонтон» или на «Торонто». Мне нравится, как они играют. У них очень техничные хоккеисты, которые очень быстро играют. Кто в СКА тогда Коннор Макдэвид? Матвей Короткий — очень талантливый молодой парень, он впечатляет меня своей игрой. Он умеет кататься, отдавать передачи, забрасывать шайбы. Сейчас он молод, но в будущем может очень классным хоккеистом», — приводит слова Менелла Metaratings.

После 14 проведённых матчей СКА находится на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 15 очков.