Почему Александр Овечкин не включён в состав сборной России на Кубок Первого канала

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не попал в расширенный состав сборной России по хоккею на предстоящий Кубок Первого канала. Форвард, как и другие российские игроки НХЛ, будет задействован в матчах заокеанской лиги, из-за чего не сможет сыграть за национальную команду.

Кубок Первого канала — 2025 пройдёт в Новосибирске с 11 по 14 декабря. В это время «Вашингтон» Овечкина дома сыграет с «Каролиной Харрикейнз» 12 декабря и с «Виннипег Джетс» в гостях 14 декабря.

На турнире примут участие три команды: «Россия 25», сборные Беларуси и Казахстана. Ранее пресс-служба Федерации хоккея России представила расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала.