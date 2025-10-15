Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Почему Александр Овечкин не включён в состав сборной России на Кубок Первого канала

Почему Александр Овечкин не включён в состав сборной России на Кубок Первого канала
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не попал в расширенный состав сборной России по хоккею на предстоящий Кубок Первого канала. Форвард, как и другие российские игроки НХЛ, будет задействован в матчах заокеанской лиги, из-за чего не сможет сыграть за национальную команду.

Кубок Первого канала — 2025 пройдёт в Новосибирске с 11 по 14 декабря. В это время «Вашингтон» Овечкина дома сыграет с «Каролиной Харрикейнз» 12 декабря и с «Виннипег Джетс» в гостях 14 декабря.

На турнире примут участие три команды: «Россия 25», сборные Беларуси и Казахстана. Ранее пресс-служба Федерации хоккея России представила расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала.

Материалы по теме
Стал известен расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала по хоккею
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android