«Матч станет для нас хорошим уроком». Нападающий «Спартака» Беляев о поражении от «Амура»

Нападающий «Спартака» Александр Беляев прокомментировал поражение от «Амура» (3:4) во встрече, где московская команда пропустила четвёртую шайбу за 15 секунд до конца третьего периода.

«Конечно, досада присутствует. Думаю, что нам немного не повезло, хотя наша команда билась до конца — мы проявили характер и отыгрались, но удача оказалась не на нашей стороне. Уверен, что этот матч станет для нас хорошим уроком на будущее. Не стоит сетовать на акклиматизацию — это всё отговорки, наша команда готова на все 110% — надо выходить на лёд, работать на команду и побеждать в следующей игре!» — приводит слова Беляева пресс-служба «Спартака».