«Матч станет для нас хорошим уроком». Нападающий «Спартака» Беляев о поражении от «Амура»
Нападающий «Спартака» Александр Беляев прокомментировал поражение от «Амура» (3:4) во встрече, где московская команда пропустила четвёртую шайбу за 15 секунд до конца третьего периода.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2025, среда. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 3
Спартак
Москва
1:0 Слепец (Шварёв) – 10:43 (5x5) 1:1 Ружичка (Тодд, Миронов) – 24:28 (5x5) 2:1 Коротких (Балдаев, Лихачёв) – 28:55 (5x5) 3:1 Коротких (Дубакин, Евсеев) – 46:43 (5x4) 3:2 Беляев (Рубцов, Порядин) – 52:08 (5x4) 3:3 Локхарт (Мальцев, Ярош) – 58:50 (6x5) 4:3 Дубакин (Коротких) – 59:45 (5x5)
«Конечно, досада присутствует. Думаю, что нам немного не повезло, хотя наша команда билась до конца — мы проявили характер и отыгрались, но удача оказалась не на нашей стороне. Уверен, что этот матч станет для нас хорошим уроком на будущее. Не стоит сетовать на акклиматизацию — это всё отговорки, наша команда готова на все 110% — надо выходить на лёд, работать на команду и побеждать в следующей игре!» — приводит слова Беляева пресс-служба «Спартака».
