Сидни Кросби стал рекордсменом «Питтсбурга» по числу первых ассистов, обогнав Марио Лемье
Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби записал на своей счёт две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (3:4).
НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 05:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Бразо (Ши, Малкин) – 01:03 0:2 Ракелль (Ши, Кросби) – 07:01 1:2 Крайдер (Карлссон, Гранлунд) – 09:42 (pp) 2:2 Готье (Минтюков, Сеннеке) – 19:25 3:2 Хеллесон (Крайдер) – 29:48 3:3 Манта (Кросби, Раст) – 37:01 4:3 Крайдер (Терри, Карлссон) – 58:33 (pp)
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кросби отметился 655-м первым ассистом и стал рекордсменом «пингвинов», обогнав Марио Лемье (654). Из 1065 ассистов Кросби за карьеру 655 являются первыми (61,5%). В истории НХЛ Кросби находится на девятом месте по числу первых ассистов. В текущем сезоне на счету 38-летнего канадца стало 4 (1+3) очка в четырёх играх при показателе полезности «-2».
В следующей игре «Питтсбург Пингвинз» сыграет в гостях с «Лос-Анджелес Кингз» 17 октября.
