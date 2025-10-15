«Локомотив» — ЦСКА: форвард Спронг и вратарь Мартин не включены в состав армейцев на игру

Сегодня, 15 октября, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и ЦСКА. Игра начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В составе ЦСКА отсутствуют вратарь Спенсер Мартин и нападающий Даниэль Спронг, являющийся лучшим бомбардиром армейского клуба.

Состав ЦСКА:

Фото: ЦСКА

Состав «Локомотива»:

Фото: «Локомотив»

Это будет вторая встреча команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. В первой игре ярославский «Локомотив» уверенно одолел ЦСКА в Москве со счётом 5:1. Это будет первый матч для главного тренера ЦСКА Игоря Никитина с бывшей командой в Ярославле.