Александр Овечкин обещал постараться сделать хет-трик в матче с «Тампой». У форварда 0+0

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин перед игрой с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ) дал интервью бывшему партнёру по команде Ти Джею Оши, который работает на телевидении.

— Что бы ты хотел, чтобы о тебе запомнили твои дети во время твоей игры?

— Я думаю, что энергию, любовь, страсть, которые у меня есть. Это, знаешь ли, самое главное. Вы знаете Сергея и Илью, они любят хоккей, и мы играем каждый раз, когда у нас есть свободное время, играем у нас дома. Так что я уверен, что они запомнят тот момент, когда я забил [рекордный] гол, и зрители были в восторге. Так что, да, я уверен, что они запомнят тот момент на всю оставшуюся жизнь.

— Что думаешь о том, чтобы, возможно, сделать хет-трик, и добраться до отметки в 900 голов сегодня?

— Да, я постараюсь сделать всё, что в моих силах, ты же знаешь меня, мужик, — заявил Овечкин в эфире ESPN.

Напомним, во встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» Овечкин сыграл 18 минут 33 секунды, очков не набрал, нанёс три броска в створ ворот, провёл 3 силовых приёма, получил две минуты штрафа и закончил встречу с показателем полезности «+1».