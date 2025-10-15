Скидки
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
Хоккей

Демидов отработал с тренером «Монреаля» действие, которое использовал в игре с «Сиэтлом»

Демидов отработал с тренером «Монреаля» действие, которое использовал в игре с «Сиэтлом»
Комментарии

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов перед игрой с «Сиэтл Кракен» (5:4 ОТ) отработал с главным тренером канадского клуба Мартеном Сан-Луи действие, которое использовал во время первого гола Алекса Ньюхука в игре.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 4
ОТ
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Ньюхук (Демидов, Каррье) – 04:37     1:1 Шварц (Райт, Данн) – 23:33 (pp)     2:1 Кофилд – 27:12     2:2 Нюман (Картье, Годро) – 37:52     3:2 Дак (Добсон, Мэтисон) – 41:12     3:3 Олексяк (Макканн, Махура) – 44:48     3:4 Макканн (Монтур, Линдгрен) – 47:56     4:4 Демидов (Лайне, Галлахер) – 57:19     5:4 Кофилд (Хатсон, Судзуки) – 63:25    

Демидов с Сан-Луи отработали действие в атаке, при котором форвард резко останавливается и делает поперечный пас на противоположный фланг.

Именно так Демидов отдал голевой пас во время гола Ньюхука в первом периоде встречи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего за четыре матча регулярного сезона на счету Ивана Демидова 3 (1+2) очка.


Хоккей
