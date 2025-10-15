Демидов отработал с тренером «Монреаля» действие, которое использовал в игре с «Сиэтлом»

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов перед игрой с «Сиэтл Кракен» (5:4 ОТ) отработал с главным тренером канадского клуба Мартеном Сан-Луи действие, которое использовал во время первого гола Алекса Ньюхука в игре.

Демидов с Сан-Луи отработали действие в атаке, при котором форвард резко останавливается и делает поперечный пас на противоположный фланг.

Именно так Демидов отдал голевой пас во время гола Ньюхука в первом периоде встречи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего за четыре матча регулярного сезона на счету Ивана Демидова 3 (1+2) очка.