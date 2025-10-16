Защитник «Ак Барса» Карпухин рассматривал возвращение в «Трактор»

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин заявил, что рассматривал возвращение в родной челябинский «Трактор».

– Не думали поехать домой в Челябинск, вернуться в родной «Трактор»?

– Таких вариантов не было, поскольку по регламенту я не мог до 1 ноября подписываться в Челябинске.

– Речь идёт о «правиле трёх»? Даже если бы желание было, играть за «Трактор» не смогли бы?

– Не скрою, желание было, и команда, кажется, была заинтересована. Со мной напрямую разговоры не велись, но с агентами общались, разговаривали. Но в итоге поняли, что не получится, правило трёх – и ничего с этим не сделать.

– Глядя на «Трактор» в текущем его состоянии, есть ощущение, что им бы качественный защитник не помешал.

– Наверное, но я смотрю сейчас только на нашу команду. Не смотрю, какая ситуация в других клубах, – сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

