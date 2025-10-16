Скидки
Карпухин — о Гатиятулине: знакомый тренер — один из факторов, но ключевым его бы не назвал

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин рассказал о причинах перехода в казанский клуб, отметив работу с главным тренером Анваром Гатиятулиным.

– Ключевая причина перехода – желание играть под началом Анвара Гатиятулина? Ехали лично к нему?
– Нет, всё-таки я бы не ставил так вопрос. Это один из факторов, важных, но работает совокупность причин. Не бывает такого, что решение принимается исходя только из какого-то одного аспекта. Важна совокупность причин, мнение агента учитывается, решение принимается сообща.

– И всё-таки работать с тренером, которого вы хорошо знаете, гораздо приятнее?
– Разумеется. Повторюсь, это был один из факторов, которые я принимал во внимание. Знакомый тренер, понимаю требования, знаю заранее хотя бы примерно, что я должен буду делать, как мы будем играть. Как минимум – есть представление. И всё-таки ключевым этот момент я бы для себя не назвал, важна совокупность причин, – сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

