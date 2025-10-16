Карпухин: читать прессу себе дороже — не делаю этого и не собираюсь

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин рассказал о своём отношении к прессе и слухам относительно казанского клуба.

– Ходило много различных слухов вокруг «Ак Барса» в этот отрезок времени, в том числе касательно возможной отставки главного тренера. Использовали эти новости как дополнительную мотивацию? Доказать, что скептики неправы, укрепить позиции Анвара Гатиятулина.

– Спасибо болельщикам, которые нас поддерживают. Несмотря ни на что, понимают нас, понимают, что мы не равнодушны. Мы действительно хотим что-то изменить, поменять. И в сложных ситуациях всегда остаются с нами.

Не ругают, не обвиняют, а поддерживают – таким болельщикам огромное спасибо. Это ценно, и такая поддержка всегда чувствуется. В самый нужный момент, когда ситуация и так непростая, хочется услышать добрые слова.

А что касается того, чтобы читать прессу или ещё что-то в таком духе, особенно в такие моменты… Честно — себе дороже. Я этого не делаю и не собираюсь. Поэтому не хочу об этом даже думать, зачем? Забивать голову лишней информацией, – сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.