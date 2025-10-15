Капитан «Чикаго» Фолиньо покинул расположение команды в связи с операцией у дочери

Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Ник Фолиньо покинул расположение команды в связи с предстоящей операцией у дочери, сообщает пресс-служба клуба.

«Капитан «Блэкхоукс» Ник Фолиньо покинул расположение команды, поскольку его дочери предстоит повторная операция, связанная с врождённым пороком сердца. Ни у Ника, ни у «Чикаго» на данный момент не будет никаких дальнейших комментариев», — сказано в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне 37-летний Ник Фолиньо сыграл четыре встречи, в которых отдал две результативные передачи. «Чикаго» после четырёх матчей имеет в активе три очка и располагается на 11-м месте в таблице Запада.