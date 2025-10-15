Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Чикаго» Фолиньо покинул расположение команды в связи с операцией у дочери

Капитан «Чикаго» Фолиньо покинул расположение команды в связи с операцией у дочери
Комментарии

Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Ник Фолиньо покинул расположение команды в связи с предстоящей операцией у дочери, сообщает пресс-служба клуба.

«Капитан «Блэкхоукс» Ник Фолиньо покинул расположение команды, поскольку его дочери предстоит повторная операция, связанная с врождённым пороком сердца. Ни у Ника, ни у «Чикаго» на данный момент не будет никаких дальнейших комментариев», — сказано в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне 37-летний Ник Фолиньо сыграл четыре встречи, в которых отдал две результативные передачи. «Чикаго» после четырёх матчей имеет в активе три очка и располагается на 11-м месте в таблице Запада.

Материалы по теме
Кто стал главной потерей? За кем стоит понаблюдать? Визитные карточки клубов НХЛ, Запад
Кто стал главной потерей? За кем стоит понаблюдать? Визитные карточки клубов НХЛ, Запад
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android