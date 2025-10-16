Карпухин — об «Ак Барсе»: команда переживает, равнодушных в раздевалке нет

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин высказался о нестабильной игре казанского клуба на старте нового сезона КХЛ.

– Старт для команды выдался очень тяжёлым. Как переживали эту ситуацию внутри коллектива? Отпустило после серии побед?

– Команда, конечно, переживает. Важно понимать, что равнодушных в раздевалке нет. Все понимают, что ситуация была серьёзная, этот накал ощущается и чувствуется. Вот эти все разговоры, ребята, давайте меняйтесь уже — мы между собой их тоже проговариваем. Атмосфера в такие моменты, разумеется, не самая приятная. Но мы как профессионалы просто не имеем права сбиваться, много рефлексировать и нести поражения с прошлого матча в следующую игру. Мы должны как профессионалы держать эмоции, держать удар.

Матч прошёл, разобрали ошибки, сделали выводы. Всё – на этом матч завершён. Мы никак не несём чувство вины, обиды из предыдущего матча в новый. Новый матч – всё заново. Новая книга, новая страница, начинаем заново. Так матч за матчем. Если мы будем много отвлекаться, думать о каких-то второстепенных вещах, не знаю, как, где и что – ничего совсем и не получится. Если ты несёшь из предыдущего матча какие-то ошибки, чувство вины в следующую игру – это неправильный настрой.

Ты пришёл, и у тебя уже голова забита совсем другим, прошлым матчем. А нужно прийти, обнулившись, новым, свежим. С таким настроем выходить на лёд. При этом мы все люди, у нас у всех есть эмоции и чувства. Мы все переживаем. Это тоже непросто, поймите, взять вот так и выкинуть всё из головы, не тащить прошлый матч в следующий. Но это необходимо сделать, – сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.