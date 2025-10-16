Карпухин: здоровая конкуренция за место в составе только в плюс, подпинывает

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин рассказал о конкуренции в составе казанского клуба.

– Большое количество опытных игроков, претендовавших на одни и те же позиции, не влияло на атмосферу внутри команды?

– Нет, конечно, это здоровая конкуренция. Это только в плюс, хорошо. Даже если есть какие-то такие эмоции, что-то кому-то не нравится, хочется доказать, то в спортивном плане это хорошо. Подпитывает и подпинывает стать лучше, мотивирует забрать место в составе. Наоборот, за счёт конкуренции в том числе мы и растём как игроки, как личности.

Если нет конкуренции, если ты полностью в комфортных условиях… Мотивация, конечно, всё равно есть, можно её найти, но её в разы меньше. Надо работать и становиться лучше каждый день, когда ты в борьбе за позиции – только так ты и растёшь, – сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.