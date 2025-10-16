Карпухин: как показывает практика, слишком много хороших игроков не бывает

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин рассказал о качестве подобранного состава у казанцев.

– У «Ак Барса» на момент вашего перехода было 11 защитников основного состава. Принимали это во внимание? За игровое время пришлось бы биться.

– Видел состав, в каком-то плане это смущает, думаешь, в какой роли тебя будут использовать. Для чего подписывают. Но конкуренции я не боюсь. Разговаривал с тренерским штабом, обсуждали мои позиции. Я понял, что всё в моих руках и, если буду играть на том уровне, на котором умею играть, то никаких проблем не будет.

С игровым временем и всем остальным – всё зависит от меня. Выполняй свои функции, не думай ни о чём другом. И как показывает практика, слишком много хороших игроков не бывает. Сейчас у нас уже не так много защитников опытных, как хотелось бы. Обойма нужна, – сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.