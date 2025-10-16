Защитник Илья Карпухин рассказал об адаптации в «Ак Барсе»

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин рассказал о своей адаптации в казанском клубе.

– Насколько в целом удалось уже адаптироваться в «Ак Барсе»?

– Всё в порядке, адаптировался. В хоккейной жизни месяц – это как несколько лет. Много событий за этот месяц произошло, он был насыщенным. Адаптировался, всё нормально, чувствую себя комфортно.

Спасибо организации, ребятам, персоналу. Очень приятно здесь играть и тренироваться. Каких-то больших трудностей в бытовом или организационном плане я не испытал. Всё достаточно легко и просто, на высшем уровне. Здорово!

– Раньше среди хоккеистов часто можно было услышать мнение, что «Ак Барс» задаёт высокую планку в плане отношения к игрокам. Можете это подтвердить?

– Разумеется, был наслышан. База клуба просто потрясающая, отношение к нам. Всё на высшем уровне, как и должно быть у команды с таким статусом. Очень приятно, – сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.