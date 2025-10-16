Хоккеист Карпухин рассказал о развитии личного телеграм-канала

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин рассказал о развитии личного телеграм-канала.

– У вас есть личный телеграм-канал. Как находите время на его ведение? Как видите его развитие?

– Сложно сказать, пока по наитию, веду так как идёт. Хотелось бы, конечно, чего-то побольше интересного для болельщиков, показывать закулисье. Открываться с разных сторон, показывать людям жизнь хоккеиста, как она ощущается внутри. Какой-то стратегии нет. Другие телеграм-каналы не читаю, не сравниваю. К тому же я веду его не один, мне помогает SMM-специалист всё правильно оформить, донести до читателя.

– В команде никто не против? Тренерский штаб?

– Наоборот, сейчас направленность лиги идёт в сторону открытости, доступности. Так что наоборот, здорово, я себя скорее подпинываю что надо больше этим заниматься. Это будет хороший плюс и мне, и лиге, и нашему виду спорта.

Такого чтобы услышать какое-то осуждение со стороны тренерского штаба – я даже представить себе такого не могу если честно. С чего оно должно быть? Нужно продвигать клуб и КХЛ. Становиться заметнее, – сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.