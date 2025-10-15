Скидки
Владимир Крикунов назвал свою пятёрку и вратаря мечты всех времён

Главный тренер ХК «Сочи» Владимир Крикунов назвал свою пятёрку и вратаря мечты всех времён.

«Если начнём с вратаря для этой команды… Еремеева хватило бы, наверное. Двух защитников, я скажу, наверное, Гончар и Каспарайтис. Михайлова туда, к Дацюку, и ещё одного нам надо, правого. Ну, Харламова Валерку, наверное, да», — приводит слова Крикунова пресс-служба «Сочи».

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 13 матчей, в которых набрал девять очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее ХК «Сочи» заключил договор о спортивном сотрудничестве с хоккейным клубом Всероссийской хоккейной лиги «Южный Урал».

