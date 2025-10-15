Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов выбыл на пять месяцев после операции

Российский защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов выбыл на пять месяцев после операции. Об этом сообщает журналист Шон Шапиро со ссылкой на слова главного тренера «пантер» Пола Мориса. 34-летний хоккеист получил повреждение по ходу второго периода матча регулярного чемпионата с «Филадельфией Флайерз» (2:1).
Ранее «Флорида» поместила Куликова в список травмированных на неопределённый срок. В нынешнем сезоне Куликов провёл две встречи, в которых не набрал очков, показатель полезности «-1». Дмитрий сыграл 1020 матчей в НХЛ. За свою карьеру он забил 50 голов, отдал 197 передач и набрал 247 очков с показателем полезности «-25». В составе «Флориды» игрок обороны становился двукратным обладателем Кубка Стэнли.
«Пантеры» после четырёх встреч набрали шесть очков и располагаются на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции.
- 15 октября 2025
