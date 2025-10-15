Скидки
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
Нападающий «Салавата» Сучков высказался о праздновании Хмелевски гола в ворота уфимцев

Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков прокомментировал тот факт, что экс-форвард уфимского клуба, а ныне игрок «Ак Барса» Александр Хмелевски праздновал гол в ворота своей бывшей команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Биро, Бердин) – 02:02 (5x5)     0:2 Яшкин (Семёнов, Миллер) – 13:00 (5x5)     1:2 Панин (Берлёв, Кузнецов) – 13:38 (5x5)     1:3 Фальковский (Князев, Алистров) – 19:04 (5x5)     1:4 Хмелевски (Денисенко, Миллер) – 34:43 (5x4)    

– После заброшенной шайбы Александр Хмелевски отпраздновал гол, как считаете, это правильно? Уфимской публике это очень не понравилось...
– Это его дело. Нам что от Хмелевски, что от других разницы нет, такие же три человека ещё голы забили. Он так решил, он так сделал. Нам неважно, кто забивает, кто от нас уходит. Я не придал этому значения. Если бы я забил, я бы тоже прыгал на стёкла, — приводит слова Сучкова «Молодёжная газета».

