Вратарь «Нью-Джерси» Маркстрём выбыл на пару недель из-за повреждения

35-летний шведский вратарь «Нью-Джерси Дэвилз» Якоб Маркстрём выбыл на пару недель из-за повреждения, сообщает пресс-служба команды со ссылкой на главного тренера клуба Шелдона Кифа.

В нынешнем сезоне НХЛ Маркстрём провёл три встречи, в которых одержал две победы с 84,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,89.

В сезоне-2024/2025 35-летний шведский вратарь провёл 54 матча за клуб из Ньюарка суммарно в регулярном чемпионате и плей-офф, отразив 90,0% бросков при коэффициенте надёжности 2,59 и четырёх шат-аутах. Это был его первый сезон в «Нью-Джерси» после четырёх лет в «Калгари Флэймз».

