Сергей Черкас: СКА нужен новый голкипер. Георгиев был бы сильнее всех нынешних вратарей

Бывший тренер СКА Сергей Черкас заявил, что армейскому клубу нужен новый вратарь.

– Как считаете, нужен ли СКА новый вратарь?

– Этот вопрос стоял и в прошлом году. Конечно, нужен. Ребята в СКА – хорошие, молодые вратари. Но чтобы добиться хорошего результата, нужен вратарь, который мог бы играть стабильно, ровно на протяжении многих матчей. И под ним молодые вратари быстрее выросли бы. Это очевидно. Там и Плешков, Заврагин, Иванов и тот же Мойсевич — это все талантливые ребята. Им надо время, чтобы они смогли стать настоящими вратарями под те задачи, которые ставит СКА.

– Среди кандидатов в СМИ обсуждается вратарь Александр Георгиев, который последние девять лет играл в НХЛ, но сейчас он не смог закрепиться. Права на него в России принадлежат «Спартаку». Стоит ли СКА пытаться обменять права?

– Я думаю, Георгиев – это неплохая кандидатура, тем более игрок с таким большим опытом игры в НХЛ. Там же и Самсонов фигурировал, насколько я знаю. Однако дело ещё в стоимости Георгиева.‎

– Является ли проблемой, что в последние три сезона в НХЛ у Георгиева процент отражённых ниже 90?

– Я думаю, что в любом случае Георгиев будет сильнее тех вратарей, которые есть сейчас. Насколько он готов играть, сложно ответить. Для этого надо на него посмотреть. Может быть, руководство и скаутская служба СКА выезжали в Северную Америку. Просто так брать, если он свободен, это тоже неправильно. Нужен хороший анализ. Как показала практика, те иностранцы, которые сейчас играют, Гримальди и Бландизи, не настолько сильны, чтобы усилить СКА, — цитирует Черкаса «Спорт день за днём».