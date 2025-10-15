«Команда так играть не должна». Михайлов — о неудачном старте СКА

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился впечатлениями от старта СКА в новом сезоне КХЛ.

«Эти вопросы лучше адресовать Игорю Ларионову. Нужно быть в команде, я не знаю, что там внутри происходит. Чтобы разобраться, почему СКА играет, мягко сказать, неудачно, нужно находиться в коллективе. Но однозначно — команда так играть не должна», — приводит слова Михайлова «ВсеПроСпорт».

После 14 проведённых матчей СКА находится на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 15 очков.

Ранее защитник СКА Бреннан Менелл рассказал о стиле игры армейского клуба в нынешнем сезоне КХЛ.