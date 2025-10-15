Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Северсталь — Автомобилист, результат матча 15 октября 2025 года, счёт 2:0, КХЛ 2025/2026

«Северсталь» одержала третью победу подряд, всухую одолев дома «Автомобилист»
Аудио-версия:
Комментарии

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2025, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Муханов (Скоренов, Чебыкин) – 14:41 (5x4)     2:0 Аймурзин (Ильин) – 50:14 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 15-й минуте первого периода Тимур Муханов с передач Александра Скоренова и Николая Чебыкина открыл счёт во встрече. На 11-й минуте третьей двадцатиминутки Данил Аймурзин с передачи Михаила Ильина удвоил преимущество череповецкого клуба.

Для «Северстали» эта победа стала третьей подряд.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» встретится с «Амуром» в Хабаровске 19 октября. «Автомобилист» 17 октября сразится в гостях с «Сочи».

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android