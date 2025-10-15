«Северсталь» одержала третью победу подряд, всухую одолев дома «Автомобилист»

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На 15-й минуте первого периода Тимур Муханов с передач Александра Скоренова и Николая Чебыкина открыл счёт во встрече. На 11-й минуте третьей двадцатиминутки Данил Аймурзин с передачи Михаила Ильина удвоил преимущество череповецкого клуба.
Для «Северстали» эта победа стала третьей подряд.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» встретится с «Амуром» в Хабаровске 19 октября. «Автомобилист» 17 октября сразится в гостях с «Сочи».
- 15 октября 2025
